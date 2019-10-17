Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

54 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda lacivert-beyazlı futbolcuların 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla idmanı tamamladığı bildirildi.

Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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