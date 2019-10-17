Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda lacivert-beyazlı futbolcuların 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla idmanı tamamladığı bildirildi.
Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.