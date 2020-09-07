Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 21:13 - Kaynak: AA
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