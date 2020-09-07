Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

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