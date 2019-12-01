Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı, System.String[]

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Süper Lig'de 13'üncü maçlar sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1 maç fazlasına rağmen düşme hattının 1 sıra üstünde bulunan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Ligde son olarak deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden İstanbul ekibi, sonrasında oynadığı 4 maçta; 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alabilmişti.

Geçtiğimiz sezonun 7'nci haftasında deplasmanda alınan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından takımdan ayrılan Kemal Özdeş, sezon başında Kasımpaşa ile yeniden anlaşmaya varmıştı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz. Saygılarımızla" ifadeleri yer aldı.


Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:21 Kaynak: DHA
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