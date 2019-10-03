Kasımpaşa'da Konyaspor hazırlıkları devam ediyor
35 dakika önce
Kasımpaşa Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda lacivert-beyazlılar, ilk bölümde pas ve 5'e 2 top kapma çalıştı.
Kasımpaşa Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda lacivert-beyazlılar, ilk bölümde pas ve 5'e 2 top kapma çalıştı. Kasımpaşa'nın antrenmanı şut çalışmasıyla tamamlandı.
Lacivert-beyazlı takım, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:41
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