Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıkları

2 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İttifak Holding, Kasımpaşa, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


LuaLua, Karabük Amatör Ligi takımlarından Karabük 1937'ye transfer oldu!
Ümit Özat: Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hocası Fatih Terim Galatasaray'ın rakibi Real Madrid için şok iddia: UEFA yardım ediyor Mesut Özil için çılgın iddia: İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:23:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]