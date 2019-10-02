Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:10 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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