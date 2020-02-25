Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Yukatel Denizlispor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleriyle başladığı idmanı pas ve pozisyon çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına 27 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Konyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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