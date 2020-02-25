Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleriyle başladığı idmanı pas ve pozisyon çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Yukatel Denizlispor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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