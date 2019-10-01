Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıklarını sürüyor
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Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıklarını sürüyor

1 saat önce

Kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Kemal Özdeş, yönetiminde gerçekleşen antrenmana futbolcuların, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıklarını sürüyor, System.String[]

Kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Kemal Özdeş, yönetiminde gerçekleşen antrenmana futbolcuların, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.


Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.


Lacivertli beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kasımpaşa, Konyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:46 
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