Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Konyaspor maçı sürüyor
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Kasımpaşa'da Konyaspor maçı sürüyor

1 saat önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kasımpaşa'da Konyaspor maçı sürüyor, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.


Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kasımpaşa, Konyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:56 
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