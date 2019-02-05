Kasımpaşa'da Kupa Mesaisi
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 7 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ilk maçında 7 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'a konuk olacak Kasımpaşa
, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.
Syam Ben Youssef ve Stipe Perica'nin takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:30 Kaynak: AA
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