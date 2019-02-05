Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Kupa Mesaisi

Kasımpaşa'da Kupa Mesaisi

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 7 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Kupa Mesaisi, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 7 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.

Syam Ben Youssef ve Stipe Perica'nin takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor
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