Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Kupa Mesaisi

Kasımpaşa'da Kupa Mesaisi

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Tobias Heintz'ın katılmadığı belirtildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:28 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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