Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Kupa Mesaisi Sürüyor

Kasımpaşa'da Kupa Mesaisi Sürüyor

1 saat önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Kupa Mesaisi Sürüyor, System.String[]
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Antalya'da devre arası kampının gerçekleştirildiği otelin sahasında teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda top kazanma, topa sahip olma çalışmalarının ardından minyatür kale maç yapıldığı ifade edildi.

İdmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe'nin antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:05 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor
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