KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ - Son Dakika

Kurbanlığın sahibi, dananın Kasımpaşa'dan Balat'a yüzdüğünü söyledi

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) -KASIMPAŞA'da kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kurtulan kurbanlık dana Haliç'te denize düştü. Kurbanlık danayı, deniz polisleri ve vatandaşlar kurtararak kıyıya çıkardı.

Olay saat 14.00 sıralarında Kasımpaşa'da meydana geldi. Okmeydanı'nda kurbanlık pazarından alınan büyükbaş hayvan Kasımpaşa'da sahipleri tarafından kamyonetten indirildiği sırada kaçmaya başladı. Sahiplerinin kovaladığı kurbanlık, Haliç'te denize düştü. İhbar verilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisleri, kurbanlık danayı kurtarmak için çalışma başlattı. Kurbanlık dana ekiplerin çalışması sonucu çevredeki vatandaşların da yardımıyla Balat'ta kıyıya çıkarıldı. Kurbanlık dana daha sonra sahipleri tarafından kıyıdaki boş araziye çekilerek, kesilmeye götürüldü. O anlar cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

"MEZARLIĞIN ORADAN DENİZE ATLADI"

Kurbanlık dana sahiplerinden Mahmut Altun, "Okçular teknesinin oradan kaçtı. Kamyonetten indirirken atladı. Mezarlığın oradan denize atladı. Buraya kadar yüzdü. Boğulmadı hayvan. Arkadaşımız polis ekiplerine haber verdi. Deniz polisi takip etti. Burada yardımcı oldu. Kıyıya çıkardılar. Bizim gençlerimizde arkasından koştu. Biz kurbanı Anadolu Gençlik Derneği(AGD) adına kesiyoruz. Onlara yardım

ediyoruz" dedi.