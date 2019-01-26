Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

36 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, hafif sakatlıkları bulunan Veysel Sarı ve Mbaye Diagne'nin katılmadığı belirtildi. Abdul Rahman Khalili'nin ise takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına devam etti bildirildi.

Lacivert-beyazlı ekipte, Veysel, Diagne ve Josue Sa cezaları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'nin idman sonunda kadro kurmakta zorlandığını ifade ettiği de kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:29 Kaynak: AA

Başakşehir, Kasımpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Golcü Hugo Vieira, Demir Grup Sivasspor'da Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Her Türlü Sonuca Açık Bir 90 Dakika Bizi Bekliyor

Kayserispor, Bursaspor'la 1-1 Berabere Kaldı İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep Maçının Hakemi Zorbay Küçük, Günay Güvenç'in Üstüne Yürüdü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 19:05:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]