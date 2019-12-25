Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet çalışması ile başlayan antrenmanın saha bölümünde dar alanda taktik ağırlıklı uygulamalar üzerinde duruldu.

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Başakşehir, Kasımpaşa, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti
Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz

Son Dakika Haberleri
20:10 Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor - Son Dakika Spor
20:08 Gençlerbirliği oyuncularından Ankara Atatürk Anadolu Lisesine ziyaret - Son Dakika Spor
20:02 Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
19:58 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
19:50 Başkent Akademi'de Oktay Derelioğlu dönemi - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:16:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]