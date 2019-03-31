Kasımpaşa'da Milli Futbolculara Özel Antrenman
37 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Kasımpaşa'da milli takımlardan dönen futbolculara özel antrenman programı uygulandı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Kasımpaşa'da milli takımlardan dönen futbolculara özel antrenman programı uygulandı.
Kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sadece milli takımlarından dönen oyuncular Trezeguet, Hafez, Heintz, Ben Youssef ve Pavelka'nın katıldığı belirtildi.
Diğer oyuncuların izin yaptığı günde sakatlıkları bulunan futbolcular Uğurcan Yazğılı, Khalili, Hajradinovic ve Veysel Sarı'nın da antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:48 Kaynak: AA
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