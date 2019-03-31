Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Milli Futbolculara Özel Antrenman

Kasımpaşa'da Milli Futbolculara Özel Antrenman

37 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Kasımpaşa'da milli takımlardan dönen futbolculara özel antrenman programı uygulandı.

Kasımpaşa'da Milli Futbolculara Özel Antrenman, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Kasımpaşa'da milli takımlardan dönen futbolculara özel antrenman programı uygulandı.

Kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sadece milli takımlarından dönen oyuncular Trezeguet, Hafez, Heintz, Ben Youssef ve Pavelka'nın katıldığı belirtildi.

Diğer oyuncuların izin yaptığı günde sakatlıkları bulunan futbolcular Uğurcan Yazğılı, Khalili, Hajradinovic ve Veysel Sarı'nın da antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:48 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manuel Fernandes, Galatasaray'dan Yıllık 3,5 Milyon Euro İstedi Everton Forması Giyen Cenk Tosun: Quaresma'yı Özlüyorum Akhisarspor Forması Giyen Bora Körk, Futbolu Bırakma Kararı Aldı Olympiakos, Islam Slimani'yi Transfer Etmek İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:25:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Milli Futbolculara Özel Antrenman
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]