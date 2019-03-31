Kasımpaşa'da Milli Futbolculara Özel Antrenman

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Kasımpaşa'da milli takımlardan dönen futbolculara özel antrenman programı uygulandı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Kasımpaşa'da milli takımlardan dönen futbolculara özel antrenman programı uygulandı.



Kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sadece milli takımlarından dönen oyuncular Trezeguet, Hafez, Heintz, Ben Youssef ve Pavelka'nın katıldığı belirtildi.



Diğer oyuncuların izin yaptığı günde sakatlıkları bulunan futbolcular Uğurcan Yazğılı, Khalili, Hajradinovic ve Veysel Sarı'nın da antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Manuel Fernandes, Galatasaray'dan Yıllık 3,5 Milyon Euro İstedi

Everton Forması Giyen Cenk Tosun: Quaresma'yı Özlüyorum

Akhisarspor Forması Giyen Bora Körk, Futbolu Bırakma Kararı Aldı

Olympiakos, Islam Slimani'yi Transfer Etmek İstiyor