Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

58 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü MKE Ankaragücü'yle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü MKE Ankaragücü'yle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ne teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanda, dün Alanyaspor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyette forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın akşam Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:14 Kaynak: AA
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