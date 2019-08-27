Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:02 Kaynak: AA
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