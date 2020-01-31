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Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
6 saat önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:30 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve ayak tenisi çalışmalarıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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