Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve ayak tenisi çalışmalarıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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