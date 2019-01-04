Kasımpaşa'da Olmaktan Mutluyum"
29 dakika önce
Kasımpaşa'nın yeni transferi Azad Toptik, lacivert-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu kaydetti.
Kasımpaşa
'nın yeni transferi Azad Toptik, lacivert-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu kaydetti.
Lacivert-beyazlıların internet sitesinden açıklama yapan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, "Kasımpaşa'da olmaktan mutluyum, bol maç kazanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Kasımpaşa'da tarih yazmak istediğini aktaran Azad, "Hayatım boyunca bu kadar büyük ve güzel bir tesis görmemiştim. Süper Lig'de şampiyon olmak için kadromuz yeterli, aynı zamanda şans da olursa şampiyon oluruz." şeklinde görüş belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:07 Kaynak: AA
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