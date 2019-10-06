Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Pavelka ameliyat edildi
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Kasımpaşa'da Pavelka ameliyat edildi

43 dakika önce

Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu David Pavelka, diz kapağında oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Kasımpaşa'da Pavelka ameliyat edildi, System.String[]

Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu David Pavelka, diz kapağında oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçında diz kapağında kırık oluşan oyuncumuz David Pavelka'nın, müsabakanın ardından kulüp doktorumuz Cem Ergenç gözetiminde Liv Hospital'da Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından yapılan ameliyatı başarıyla gerçekleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

Pavelka, lacivert-beyazlıların Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti.

İttifak Holding, Liv Hospital, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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