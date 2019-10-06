Kasımpaşa'da pavelka ameliyat oldu
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynadığı İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlık yaşayan David Pavelka'nın diz kapağında kırık oluştuğunu ve oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.
Kasımpaşa Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:28 Kaynak: DHA
, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynadığı İttifak Holding Konyaspor
maçında sakatlık yaşayan David Pavelka'nın diz kapağında kırık oluştuğunu ve oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.
Lacivertli-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçında diz kapağında kırık oluşan oyuncumuz David Pavelka maçın ardından kulüp doktorumuz Cem Ergenç gözetiminde yapılan ameliyatı başarıyla gerçekleşmiştir. Oyuncumuz Pavelka'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz" denildi.
Öte yandan Galatasaray
ve Fenerbahçe
kulüpleri de sosyal medya hesaplarından David Pavelka için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
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