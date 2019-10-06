Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da pavelka ameliyat oldu
Son Dakika Spor Haber

Kasımpaşa'da pavelka ameliyat oldu

16 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynadığı İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlık yaşayan David Pavelka'nın diz kapağında kırık oluştuğunu ve oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.

Kasımpaşa'da pavelka ameliyat oldu, System.String[]
Kasımpaşa, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynadığı İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlık yaşayan David Pavelka'nın diz kapağında kırık oluştuğunu ve oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.
Lacivertli-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçında diz kapağında kırık oluşan oyuncumuz David Pavelka maçın ardından kulüp doktorumuz Cem Ergenç gözetiminde yapılan ameliyatı başarıyla gerçekleşmiştir. Oyuncumuz Pavelka'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz" denildi.
Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri de sosyal medya hesaplarından David Pavelka için geçmiş olsun mesajı yayınladı.


İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, lider Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti!
Sivasspor, Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti! Beşiktaş-Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı! Beşiktaşlı taraftarlardan Fikret Orman'a: Bana bir masal anlat Fikret!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 23:45:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da pavelka ameliyat oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]