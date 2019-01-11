Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Sadiku Nikah Tazeledi

Kasımpaşa'da Sadiku Nikah Tazeledi

22 dakika önce

Kasımpaşa, Loret Sadiku'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Kasımpaşa'da Sadiku Nikah Tazeledi, System.String[]
Kasımpaşa, Loret Sadiku'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Loret Sadiku, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Bekir Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2022 yılına kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:04 Kaynak: DHA

Loret Sadiku, Kasımpaşa, Spor
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