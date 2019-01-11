Kasımpaşa'da Sadiku Nikah Tazeledi

Kasımpaşa, Loret Sadiku'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Kasımpaşa, Loret Sadiku'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.



Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Loret Sadiku, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Bekir Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2022 yılına kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.





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