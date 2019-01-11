Kasımpaşa'da Sadiku ve Veigneau'ya Yeni Sözleşme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Arnavut futbolcu Loret Sadiku ile Fransız oyuncu Olivier Veigneau'nun sözleşmeleri uzatıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Arnavut futbolcu Loret Sadiku ile Fransız oyuncu Olivier Veigneau'nun sözleşmeleri uzatıldı.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde düzenlenen ve sportif direktör Nursal Bilgin'in de katıldığı törende, 27 yaşındaki Sadiku'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı belirtildi.



Açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 33 yaşındaki Olivier Veigneau ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

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