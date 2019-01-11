Kasımpaşa'da Sadiku ve Veigneau'ya Yeni Sözleşme
10 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Arnavut futbolcu Loret Sadiku ile Fransız oyuncu Olivier Veigneau'nun sözleşmeleri uzatıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Arnavut futbolcu Loret Sadiku ile Fransız oyuncu Olivier Veigneau'nun sözleşmeleri uzatıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde düzenlenen ve sportif direktör Nursal Bilgin'in de katıldığı törende, 27 yaşındaki Sadiku'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 33 yaşındaki Olivier Veigneau ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:12 Kaynak: AA
Adana Demirspor Başkanı: Sneijder, Sponsorluk Anlaşmaları Nedeniyle Gelemedi
Fenerbahçe'ye Hafta Sonu Maç Yok!
Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı
FIFA, Manisaspor'un 6 Puanını Sildi