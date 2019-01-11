Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Sadiku ve Veigneau'ya Yeni Sözleşme

Kasımpaşa'da Sadiku ve Veigneau'ya Yeni Sözleşme

10 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Arnavut futbolcu Loret Sadiku ile Fransız oyuncu Olivier Veigneau'nun sözleşmeleri uzatıldı.

Kasımpaşa'da Sadiku ve Veigneau'ya Yeni Sözleşme, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Arnavut futbolcu Loret Sadiku ile Fransız oyuncu Olivier Veigneau'nun sözleşmeleri uzatıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde düzenlenen ve sportif direktör Nursal Bilgin'in de katıldığı törende, 27 yaşındaki Sadiku'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 33 yaşındaki Olivier Veigneau ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:12 Kaynak: AA

Spor
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