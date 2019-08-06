Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:31 Kaynak: AA
Süper Lig ekibi Kasımpaşa
, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanının koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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