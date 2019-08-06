Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları
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Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları

1 saat önce

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanının koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:31 Kaynak: AA
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