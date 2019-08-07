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Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları

1 saat önce

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanının koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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