Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları sürüyor
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Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları sürüyor, System.String[]
Kasımpaşa, Spor
Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Sahada pasla devam eden idmanın top kapma ve pozisyon çalışmalarının ardından soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, akşam yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:18 Kaynak: AA
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