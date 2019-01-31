Kasımpaşa'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın 1,5 saate yakın sürdüğü belirtildi.
Antrenmana, hafif ağrısı bulunan Trezeguet'nin katılmadığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:56 Kaynak: AA
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