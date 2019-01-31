Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kasımpaşa'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın 1,5 saate yakın sürdüğü belirtildi.

Antrenmana, hafif ağrısı bulunan Trezeguet'nin katılmadığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:56 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Sivasspor, Spor
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