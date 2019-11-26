Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Sivasspor maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Sivasspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Sahada pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:58 Kaynak: AA
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