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Kasımpaşa'da Sivasspor maçı hazırlıkları
6 saat önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:58 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Sahada pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.
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