Kasımpaşa'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneklik çalışmaları ile başladı.

Pas ve pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.