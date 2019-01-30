Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Sivasspor Mesaisi Başladı

Kasımpaşa'da Sivasspor Mesaisi Başladı

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kasımpaşa'da Sivasspor Mesaisi Başladı, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlığı bulunan Trezeguet ve Mbaye Diagne ile izinli olan Olivier Veigneau'nun katılmadığı belirtildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Sivasspor, Kasımpaşa, Spor
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