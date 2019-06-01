Kasımpaşa'da şok ayrılık
1 saat önce
İbrahim Üzülmez: İmza töreni sonrasında gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili fikir ayrılıkları yaşadık.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:44 Kaynak: DHA
İbrahim Üzülmez: İmza töreni sonrasında gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili fikir ayrılıkları yaşadık. Bu nedenle de Kasımpaşa ile yollarımızı ayırdık. Herkes için hayırlısı olsun
Olgucan KALKAN - İSTANBUL/ DHA
Kasımpaşa Kulübü ile bugün 1 yıllık mukaveleye imza atan teknik direktör İbrahim Üzülmez yollar ayrıldı.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez, bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ancak 4 saat sonra karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan İbrahim Üzülmez, "İmza töreni sonrasında gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili fikir ayrılıkları yaşadık. Bu nedenle de Kasımpaşa ile yollarımızı ayırdık. Herkes için hayırlısı olsun" dedi.
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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