Üye Girişi
Kasımpaşa'da sokak ortasında çatışan zanlılar yakalandı - Son Dakika

Kasımpaşa'da sokak ortasında çatışan zanlılar yakalandı

17.11.2021 14:57
Kasımpaşa'da sokak ortasında çatışan zanlılar yakalandı

Kasımpaşa'da sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Kasımpaşa'da sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da dün meydana gelen olayda 4 şahıs ile 1 kişinin silahlı çatışması güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izleyen zanlıların kimliklerini tespit etti. Olaya karışan M.B, E.B. ve K.C.T. isimli şahıslar ile yanlarında bulunan H.A. isimli şahıs, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki ifade işlemleri devam ediyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kasımpaşa'da sokak ortasında çatışan zanlılar yakalandı
Kasımpaşa'da sokak ortasında çatışan zanlılar yakalandı

Kasımpaşa, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasımpaşa'da sokak ortasında çatışan zanlılar yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devrim arabalarının mühendisinin fabrikası TOGG'a parça üretmek istiyor 15:19 Devrim arabalarının mühendisinin fabrikası TOGG'a parça üretmek istiyor Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır 15:10 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır Okulda çalınan 14:38 Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi
Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü 14:30 Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti 14:23 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir 14:21 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider 13:47 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz 13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz

Son Dakika Haberleri
15:14 Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak
15:09 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır
15:00 MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin
14:56 Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor
14:40 Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam
14:37 Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi
14:37 İstanbul'da hangi ilçede, ne kadara ev alabilirsiniz?
14:34 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi
14:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor         
15:21
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak         
15:15
Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı         
15:09
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı         
14:35
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım         
14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi         
14:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek         
13:12
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 15:26:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kasımpaşa'da sokak ortasında çatışan zanlılar yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement