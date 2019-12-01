Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da sürpriz gelişme! Hikmet Karaman...
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da sürpriz gelişme! Hikmet Karaman... - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'da sürpriz gelişme! Hikmet Karaman...

6 saat önce

Kasımpaşa Kulübü, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için tesislere yakın bir mekanda Hikmet Karaman'la görüşme gerçekleştirdi.

Kasımpaşa'da sürpriz gelişme! Hikmet Karaman..., System.String[]

Kasımpaşa Kulübü, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için tesislere yakın bir mekanda Hikmet Karaman'la görüşme gerçekleştirdi. Tarafların kısa sürede anlaşması bekleniyor.


Hikmet Karaman bu sezona Kayserispor ile sezon başlamış ve ilk 7 hafta görev yapmıştı. Kayserispor bu dönemde üç beraberlik dört yenilgi alırken geçen sezon deneyimli teknik adam ile 20 maçta yedi galibiyet 8 beraberlik beş yenilgi ile 29 puan toplayıp kümede kalmayı başarmıştı.

Hikmet Karaman, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi
Beşiktaş maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak Abdurrahim Albayrak, Trabzon'da saldırıya uğradı Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür, mart ayında sahalara dönüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 01:41:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da sürpriz gelişme! Hikmet Karaman...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]