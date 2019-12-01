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Kasımpaşa'da sürpriz gelişme! Hikmet Karaman...
6 saat önce
Kasımpaşa Kulübü, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için tesislere yakın bir mekanda Hikmet Karaman'la görüşme gerçekleştirdi.
Kasımpaşa Kulübü, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için tesislere yakın bir mekanda Hikmet Karaman'la görüşme gerçekleştirdi. Tarafların kısa sürede anlaşması bekleniyor.
Hikmet Karaman bu sezona Kayserispor ile sezon başlamış ve ilk 7 hafta görev yapmıştı. Kayserispor bu dönemde üç beraberlik dört yenilgi alırken geçen sezon deneyimli teknik adam ile 20 maçta yedi galibiyet 8 beraberlik beş yenilgi ile 29 puan toplayıp kümede kalmayı başarmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:18
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