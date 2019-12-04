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Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi
6 saat önce
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutcu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.
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