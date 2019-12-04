Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi

Kasımpaşa, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig'de topladığı 12 puanla 15. sırada yer alan Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Tayfur Havutçu'yu getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç katıldı. Teknik Direktör Tayfur Havutçu, kendisini 1,5 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

(İHA)