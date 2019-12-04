Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi resmen başladı
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Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi resmen başladı

6 saat önce

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;"Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutçu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"

Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi resmen başladı, System.String[]

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;


"Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutçu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"

Tayfur Havutçu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:00 
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