Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi resmen başladı

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;



"Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutçu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"