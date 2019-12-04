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Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi resmen başladı
6 saat önce
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;"Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutçu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutçu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:00
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