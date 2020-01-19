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Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu istifa etti
6 saat önce
"Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübü'ndeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım" - Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:56 Kaynak: DHA
"Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübü'ndeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım"
- Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden Tayfur Havutçu imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübü'ndeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa'ya gelecek maçlarında başarılar dilerim" ifadeleri yer aldı.
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