Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

51 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların pas yaparak sürdürdükleri antrenmanı, 5'e 2 top kapma idmanının ardından pozisyon taktik çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:03 Kaynak: AA
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