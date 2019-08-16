Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
1 saat önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:59 Kaynak: AA
, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor
'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların pas yaparak sürdürdüğü idmanı 5'e 2 oyununun ardından pas ve şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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