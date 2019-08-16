Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların pas yaparak sürdürdüğü idmanı 5'e 2 oyununun ardından pas ve şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı! Resmi açıklama geldi
Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı Trabzonspor, Edgar Miguel Le transferini KAP'a bildirdi! Feyenoord'a gitti Galatasaray, sezonun ilk maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 23:14:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]