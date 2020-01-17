Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'deki antrenman teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kazanma çalışmaları ile devam etti. İdman minyatür kaleli oyunun ardından yapılan açma ve germe hareketleri ile tamamlandı.

Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve uçakla Trabzon'a gidecek.