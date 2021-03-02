Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, pozisyon çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Trabzonspor 'u konuk edecek Kasımpaşa , hazırlıklarını sürdürdü.

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