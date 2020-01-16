Kasımpaşa'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı, System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kupadaki Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı idmanda dar alanda maç oynadığı aktarıldı. Antrenmanın, dayanıklılık koşularının ardından esneme hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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