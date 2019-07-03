Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:21 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa
, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kuvvet çalışması ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.
2019 Afrika
Uluslar Kupası'nda bulunan Trezeguet ile Fode Koita
'nın yanı sıra, izinli Veysel Sarı
, Ramazan Köse
, Özgür Çek
ve İlhan Depe
antrenmanda yer almadı.
Kasımpaşa, bu akşam yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
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