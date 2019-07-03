Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
58 dakika önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:22 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa
, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın kuvvet çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Pas organizasyonlarıyla süren idmanın, pozisyon çalışmalarıyla tamamlandığı kaydedildi.
2019 Afrika
Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin yanı sıra izinli olan Veysel Sarı
, Ramazan Köse
, Özgür Çek
ve Fode Koita
'nın antrenmanda yer almadığı aktarıldı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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