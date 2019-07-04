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Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, direnç bandı egzersizleri ile başladı ve pas çalışmaları ile sona erdi.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Trezeguet'nin yanı sıra, izinli Veysel Sarı, Ramazan Köse, Özgür Çek, İlhan Depe ve Fode Koita antrenmanda yer almadı.
Kasımpaşa, bu akşam yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:56 Kaynak: AA
Spor
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