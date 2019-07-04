Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:56 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa
, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, direnç bandı egzersizleri ile başladı ve pas çalışmaları ile sona erdi.
2019 Afrika
Uluslar Kupası'nda bulunan Trezeguet'nin yanı sıra, izinli Veysel Sarı
, Ramazan Köse
, Özgür Çek
, İlhan Depe
ve Fode Koita
antrenmanda yer almadı.
Kasımpaşa, bu akşam yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
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