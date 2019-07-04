Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
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Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve pozisyon çalışmalarının üzerinde durulduğu belirtildi.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mısırlı futbolcu Trezeguet ile izinli Fode Koita'nın idmanda yer almadığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:16 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Spor
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