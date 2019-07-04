Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:16 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa
, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve pozisyon çalışmalarının üzerinde durulduğu belirtildi.
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Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mısırlı futbolcu Trezeguet ile izinli Fode Koita
'nın idmanda yer almadığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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