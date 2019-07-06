Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
53 dakika önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:23 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa
, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular direnç bandı egzersizleri ve dayanıklılık koşuları yaptı.
2019 Afrika
Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mısırlı futbolcu Trezeguet ile izinli olan Fode Koita
antrenmana katılmadı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
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