Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
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Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

53 dakika önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular direnç bandı egzersizleri ve dayanıklılık koşuları yaptı.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mısırlı futbolcu Trezeguet ile izinli olan Fode Koita antrenmana katılmadı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:23 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Spor
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