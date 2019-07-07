Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
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Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yapıldı.
Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 8 istasyondan oluşan parkurda, üç tur üzerinden değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:46 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Spor
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