Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
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Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

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Kasımpaşa, Spor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladığı kaydedildi.
İdmanın 5'e 2 pas, top kapma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda bulunan Trezeguet ve Fode Koita'nın antrenmana katılmadığı ifade edildi.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:03 Kaynak: AA
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