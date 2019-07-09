Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:03 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa
, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladığı kaydedildi.
İdmanın 5'e 2 pas, top kapma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Milli takımlarıyla Afrika
Kupası'nda bulunan Trezeguet ve Fode Koita
'nın antrenmana katılmadığı ifade edildi.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
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