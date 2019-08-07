Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
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Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kasımpaşa Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:14 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde salonda gerçekleştirilen idman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.
Antrenman, kuvvet ve çabukluk istasyonlarından oluşan parkurda yapılan çalışmayla sona erdi.
Lacivert-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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