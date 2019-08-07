Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
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Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

11 dakika önce

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

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Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde salonda gerçekleştirilen idman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.
Antrenman, kuvvet ve çabukluk istasyonlarından oluşan parkurda yapılan çalışmayla sona erdi.
Lacivert-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:14 Kaynak: AA
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